Переважно суха погода та до 31°: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
На більшій частині території України 28 червня опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів та гроз на Закарпатті та в Карпатах; температура вночі від 14-19°C до 26-31°C вдень.
На більшій частині території України 28 червня опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів та гроз на Закарпатті та в Карпатах, температура сягатиме 26-31°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.
На Київщині
Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.