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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60268 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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БМ-27 «Ураган»

Переважно суха погода та до 31°: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

 • 13756 перегляди

На більшій частині території України 28 червня опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів та гроз на Закарпатті та в Карпатах; температура вночі від 14-19°C до 26-31°C вдень.

Переважно суха погода та до 31°: прогноз на сьогодні

На більшій частині території України 28 червня опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів та гроз на Закарпатті та в Карпатах, температура сягатиме 26-31°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.  

На Київщині 

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.                                           

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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