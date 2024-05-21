Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Дональд Трамп получил критические замечания после того, как в одном из его аккаунтов в своей соцсети появилось видео, где в контексте победы кандидата от Республиканской партии, упоминается "объединенного рейха".

Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP и Politico.

детали

Предвыборный ролик бывшего президента Дональда Трампа вызвал критику в США: в видео, которое было распространено на его онлайн-платформе Truth Social в понедельник, обещается "единый рейх" в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

Что произойдет после победы Дональда Трампа? Чего ожидать Америке?"- спрашивает голос за кадром в этом 30-секундном видео, размещенном на аккаунте Дональда Трампа на его платформе Truth Social. Далее мелькают вымышленные заголовки, восхваляющие процветание США.

Наряду с публикациями с подзаголовками "экономика процветает!"или" граница закрыта", один заголовок объявляет о"создании единого рейха".

справка

Немецкое словосочетание " рейх "относится к империи, но также имеет оттенок" Третьего рейха " Адольфа Гитлера, другого названия его нацистского режима.

Дональд Трамп не играет в игры; он говорит Америке, что именно намерен сделать, если вернет власть: править как диктатор над " объединенным рейхом - заявил пресс-секретарь Байдена Джеймс Сингер.

Представители кампании Трампа заявили, что этот язык не использовался намеренно.

"Это не было видео кампании, оно было создано случайным онлайн — аккаунтом и опубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент был в суде", - сказала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.

Напомним

Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с " гестапо " - СМИ