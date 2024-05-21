Передвиборчий ролик Трампа, в якому згадується "об'єднаний рейх", викликав обурення
Київ • УНН
Передвиборний ролик Трампа викликав обурення через згадку "unified reich", що викликає нацистські асоціації.
Дональд Трамп отримав критичні зауваження після того, як в одному з його акаунтів у соцмережі Truth Social з’явилось відео, де в контексті перемоги кандидата від Республіканської партії згадується "об'єднаний рейх".
Про це пише УНН із посиланням на AFP та Politico.
Деталі
Передвиборчий ролик колишнього президента Дональда Трампа викликав критику в США: у відео, яке було поширене на його онлайн-платформі Truth Social в понеділок, обіцяється "unified reich" (об'єднаний рейх) в разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.
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Далі миготять вигадані заголовки, що вихваляють процвітання США: разом із публікаціями під заголовками "Економіка процвітає!" або "Кордон закрито", один заголовок оголошує про "Створення єдиного рейху".
Довідка
Німецьке словосполучення "рейх" відноситься до імперії, але також має відтінок "Третього рейху" Адольфа Гітлера, іншої назви його нацистського режиму.
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Представники кампанії Трампа заявили, що ця мова не була використана навмисно.
"Це не було агітаційне відео, воно було створене випадковим обліковим записом в Інтернеті та опубліковане співробітником, який явно не бачив цього слова, поки президент був у суді", — сказала речниця Трампа Каролайн Левітт.
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