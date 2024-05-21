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Передвиборчий ролик Трампа, в якому згадується "об'єднаний рейх", викликав обурення

Передвиборчий ролик Трампа, в якому згадується "об'єднаний рейх", викликав обурення

Київ • УНН

 • 24133 перегляди

Передвиборний ролик Трампа викликав обурення через згадку "unified reich", що викликає нацистські асоціації.

Дональд Трамп отримав критичні зауваження після того, як в одному з його акаунтів у  соцмережі Truth Social з’явилось відео, де в контексті перемоги кандидата від Республіканської партії згадується "об'єднаний рейх".

Про це пише УНН із посиланням на AFP та Politico.

Деталі

Передвиборчий ролик колишнього президента Дональда Трампа викликав критику в США: у відео, яке було поширене на його онлайн-платформі Truth Social в понеділок, обіцяється "unified reich" (об'єднаний рейх) в разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.

Що станеться після перемоги Дональда Трампа? Чого очікувати Америці?

 - запитує голос за кадром у цьому 30-секундному відео, розміщеному на акаунті Дональда Трампа на його платформі Truth Social. 

Далі миготять вигадані заголовки, що вихваляють процвітання США: разом із публікаціями під заголовками "Економіка процвітає!" або "Кордон закрито", один заголовок оголошує про "Створення єдиного рейху".

Довідка

Німецьке словосполучення "рейх" відноситься до імперії, але також має відтінок "Третього рейху" Адольфа Гітлера, іншої назви його нацистського режиму.

Дональд Трамп не грає в ігри; він говорить Америці, що саме має намір зробити, якщо поверне владу: правити як диктатор над "об’єднаним рейхом"

– заявив прес-секретар Байдена Джеймс Сінгер.

Представники кампанії Трампа заявили, що ця мова не була використана навмисно.

"Це не було агітаційне відео, воно було створене випадковим обліковим записом в Інтернеті та опубліковане співробітником, який явно не бачив цього слова, поки президент був у суді", — сказала речниця Трампа Каролайн Левітт.

Нагадаємо

Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".

Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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