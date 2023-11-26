Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах

Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий по всей территории Украины, кроме западных областей на 26 - 27 ноября, передает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Ожидаются метели и снег, местами мокрый снег и дождь. Осадки могут вызвать заносы и гололед на дорогах.

Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и, по возможности, находиться выходные дома, а особенно, не планировать дальних путешествий и, в случае необходимости, вместо собственного автотранспорта воспользоваться общественным, чтобы не создавать пробки на автодорогах.

Но если поездку отложить нельзя, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, в частности:

водителям нужно "переобуть" резину на автомобилях с летней на зимнюю;

быть особенно внимательными и замедляться вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию;

пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, возле наземных переходов останавливайтесь, чтобы убедиться, что машины вас пропускают вас.

носите на одежде светоотражающие фликеры, которые позволят водителям заранее увидеть вас, и обувь, которая не скользит.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "101"