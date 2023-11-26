Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах
Киев • УНН
В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.
Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий по всей территории Украины, кроме западных областей на 26 - 27 ноября, передает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Ожидаются метели и снег, местами мокрый снег и дождь. Осадки могут вызвать заносы и гололед на дорогах.
Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и, по возможности, находиться выходные дома, а особенно, не планировать дальних путешествий и, в случае необходимости, вместо собственного автотранспорта воспользоваться общественным, чтобы не создавать пробки на автодорогах.
Но если поездку отложить нельзя, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, в частности:
водителям нужно "переобуть" резину на автомобилях с летней на зимнюю;
быть особенно внимательными и замедляться вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию;
пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, возле наземных переходов останавливайтесь, чтобы убедиться, что машины вас пропускают вас.
носите на одежде светоотражающие фликеры, которые позволят водителям заранее увидеть вас, и обувь, которая не скользит.
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "101"
Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.
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