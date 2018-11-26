В РФ сообщили, что задержанные украинские моряки не жаловались на условия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Моряки украинских военных кораблей, которых задержали в Керченском проливе, содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало, сообщила ТАСС во вторник так называемая "уполномоченная по правам человека в Республике Крым" Людмила Лубина, передает УНН.
“Мне известно, что все моряки в достойных условиях содержатся: в тепле, сыты, — сказала Лубина. — Пока жалоб (от моряков и родственников) не было”.
Она уточнила, что судьбу моряков определит следствие.
“То, что вменяется им — государственное преступление, касающееся территориальной целостности, судьбу их следствие решит: кто виноват — вся команда или капитан корабля, кто отдавал приказы. По украинскому законодательству есть такая норма, что приказы, нарушающие закон, можно не выполнять”, — пояснила Лубина.
По данным уполномоченной, пока все задержанные находятся в статусе подозреваемых.
Напоминаем, пока российские следователи общаются с задержанными 20 украинскими моряками, которые находятся в Керчи. Об этом корреспонденту УНН сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.