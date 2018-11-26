В РФ повідомили, що затримані українські моряки не скаржилися на умови

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Моряки українських військових кораблів, яких затримали в Керченській протоці, містяться в гідних умовах, скарг від них не надходило, повідомила ТАРС у вівторок так звана “уповноважена з прав людини в Республіці Крим” Людмила Лубіна, передає УНН.