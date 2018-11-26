В РФ повідомили, що затримані українські моряки не скаржилися на умови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Моряки українських військових кораблів, яких затримали в Керченській протоці, містяться в гідних умовах, скарг від них не надходило, повідомила ТАРС у вівторок так звана “уповноважена з прав людини в Республіці Крим” Людмила Лубіна, передає УНН.
“Мені відомо, що всі моряки в гідних умовах утримуються: в теплі, ситі, — сказала Лубіна. — Поки скарг (від моряків і родичів) не було”.
Вона уточнила, що долю моряків визначить слідство.
“Те, в чому їх звинувачують — державний злочин, що стосується територіальної цілісності, долю їх вирішить слідство: хто винен — вся команда або капітан корабля, хто віддавав накази. За українським законодавством є така норма, що накази, які порушують закон, можна не виконувати”, — пояснила Лубіна.
За даними “уповноваженої”, поки всі затримані знаходяться в статусі підозрюваних.
Нагадуємо, наразі російські слідчі спілкуються з затриманими 20 українськими моряками, які перебувають у Керчі. Про це кореспонденту УНН повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.