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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34949 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 93614 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117664 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Представительство Президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения Крыма

Представительство Президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения Крыма

Киев  •  УНН

 • 17564 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыму или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. Об этом представительство сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям", - написали на странице представительства.

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Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

Так, в США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции.

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