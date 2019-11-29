Представительство Президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыму или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. Об этом представительство сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям", - написали на странице представительства.
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Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.
Так, в США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции.