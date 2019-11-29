Представництво Президента в АРК звернулось до Apple через неправильне позначення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов‘язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. Про це представництво повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов‘язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми надіслали відповідні запити AFP News Agency та Apple Incs щодо відповідних ситуацій”, — написали на сторінці представництва.
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Нагадаємо, посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії.
Так, у США визначать, чи потрапляють дії Apple щодо Криму під санкції.