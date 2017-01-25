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Представители Украины и Нидерландов обсудили проект, направленный на повышение правосудия в Украине

Представители Украины и Нидерландов обсудили проект, направленный на повышение правосудия в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. В прокуратуре Львовской области состоялась встреча представителей Украины и Нидерландов по реализации украинско-нидерландского проекта "Peer 2 Peer 4 Правосудие Украины - Фаза-1", направленного на повышение правосудия в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Так, прокуратура Львовской области в рамках международного сотрудничества присоединилась к украинско-нидерландскому проекту "Peer 2 Peer 4 Правосудие Украины - Фаза-1", направленному на повышение эффективности и действенности судов и прокуратуры Львовской области, который реализовываться Центром международного правового сотрудничества (Нидерланды) совместно с Центром судейских студий (Украина).

В ходе предварительных договоренностей в прокуратуру Львовской области с недельным визитом прибыла делегация представителей нидерландской стороны и руководство Центра судейских студий.

Проведен ряд рабочих встреч между представителями прокуратуры Королевства Нидерландов и прокуратуры Львовской области. Обсуждались отдельные вопросы реформирования уголовной юстиции в соответствии с европейскими стандартами и передовыми практиками, проводилось определение приоритетных направлений взаимного сотрудничества и организации дальнейшего сотрудничества, проблемные вопросы реализации функции надзора в уголовных производствах и представительства интересов граждан и государства в суде.

У обеих сторон есть убеждение, что дальнейшее плодотворное сотрудничество в вопросах международного сотрудничества будет способствовать расширению профессиональных контактов.

При этом в ведомстве сообщили, что Львовская область является одним из пилотных регионов, где осуществляется внедрение указанного проекта Министерства иностранных дел Нидерландов, направленного на повышения правосудия в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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