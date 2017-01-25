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Представники України та Нідерландів обговорили проект, спрямований на підвищення правосуддя в Україні

Представники України та Нідерландів обговорили проект, спрямований на підвищення правосуддя в Україні

Київ • УНН

 • 12123 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У прокуратурі Львівської області відбулась зустріч представників України та Нідерландів щодо реалізації українсько-нідерландського проекту “Peer 2 Peer 4 Правосуддя України — Фаза-1”, спрямованого на підвищення правосуддя в Україні.  Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, прокуратура Львівської області у рамках міжнародного співробітництва долучилася до українсько-нідерландського проекту “Peer 2 Peer 4 Правосуддя України — Фаза-1”, що спрямований на підвищення ефективності та дієвості судів і прокуратури Львівської області, та реалізовуватиметься Центром міжнародного правового співробітництва (Нідерланди) спільно з Центром суддівських студій (Україна).

У ході попередніх домовленостей до прокуратури Львівської області із тижневим візитом прибула делегація представників нідерландської сторони та керівництво Центру суддівських студій.

Відтак проведено низку робочих зустрічей між представниками прокуратури Королівства Нідерландів та прокуратури Львівської області. Обговоренню підлягали окремі питання реформування кримінальної юстиції згідно з європейськими стандартами та передовими практиками, визначення пріоритетних напрямків взаємної співпраці та організації подальшого співробітництва, проблемні питання реалізації функції нагляду у кримінальних провадженнях та представництва інтересів громадян та держави в суді.

В обох сторін є переконання, що подальша плідна співпраця у питаннях міжнародного співробітництва сприятиме розширенню професійних контактів.

При цьому у відомстві повідомили, що Львівська область є одним із пілотних регіонів, де здійснюється впровадження вказаного проекту Міністерства закордонних справ Нідерландів, спрямованого на підвищення правосуддя в Україні.

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