Представители пограничных ведомств Украины и Беларуси обсудили ситуацию на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Заместители главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь во время рабочей встречи, состоявшейся 31 октября в Минске, обсудили ситуации на украинско-белорусской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД Украины.
Так, 31 октября 2016 года в Минске состоялась встреча заместителей Главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь генерал-лейтенанта Василия Серватюка и генерал-майора Игоря Буткевича.
Во время встречи стороны обсудили обстановку на украинско-белорусской государственной границе, результаты служебной деятельности, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
В начале встречи стороны согласились, что благодаря слаженным действиям обстановка на общем участке государственной границы остается стабильной и контролируемой.
Также было отмечено, что основными угрозами на общем участке границы остаются противоправная деятельность, связанная с попытками незаконного перемещения через границу контрабандных товаров, наркотических веществ, а также незаконная миграция.
В то же время, было решено, в контексте предстоящей встречи главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь, подготовить ряд документов, среди которых План сотрудничества на 2017-2018 годы и предложения по совместным специальным мероприятиям на следующий год и организация пропуска через государственную границу граждан Украины для сбора дикоросов.
По завершению встречи Василий Серватюк и Игорь Буткевич подписали протокол рабочей встречи заместителей Главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь.