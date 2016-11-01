Представители пограничных ведомств Украины и Беларуси обсудили ситуацию на границе

Так, 31 октября 2016 года в Минске состоялась встреча заместителей Главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь генерал-лейтенанта Василия Серватюка и генерал-майора Игоря Буткевича.

Во время встречи стороны обсудили обстановку на украинско-белорусской государственной границе, результаты служебной деятельности, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

В начале встречи стороны согласились, что благодаря слаженным действиям обстановка на общем участке государственной границы остается стабильной и контролируемой.

Также было отмечено, что основными угрозами на общем участке границы остаются противоправная деятельность, связанная с попытками незаконного перемещения через границу контрабандных товаров, наркотических веществ, а также незаконная миграция.

В то же время, было решено, в контексте предстоящей встречи главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь, подготовить ряд документов, среди которых План сотрудничества на 2017-2018 годы и предложения по совместным специальным мероприятиям на следующий год и организация пропуска через государственную границу граждан Украины для сбора дикоросов.

По завершению встречи Василий Серватюк и Игорь Буткевич подписали протокол рабочей встречи заместителей Главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь.