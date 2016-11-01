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Представники прикордонних відомств України та Білорусі обговорили ситуацію на кордоні

Представники прикордонних відомств України та Білорусі обговорили ситуацію на кордоні

Київ • УНН

 • 9173 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Заступники головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь під час робочої зустрічі, яка відбулася 31 жовтня у Мінську, обговорили ситуації на українсько-білоруському кордоні. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.

Так, 31 жовтня 2016 року у Мінську відбулася зустріч заступників Головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь генерал-лейтенанта Василя Серватюк і генерал-майора Ігоря Буткевича.

Під час зустрічі сторони обговорили обстановку на українсько-білоруському державному кордоні, результати службової діяльності, а також перспективи подальшої взаємодії.

На початку зустрічі сторони погодилися, що завдяки злагодженим діям обстановка на спільній ділянці державного кордону залишається стабільною і контрольованою.

Також було відзначено, що основними загрозами в спільній ділянці кордону залишаються протиправна діяльність, пов’язана зі спробами незаконного переміщення через кордон контрабандних товарів, наркотичних речовин, а також незаконна міграція.

Водночас, було вирішено, в контексті майбутньої зустрічі головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь, підготувати ряд документів, серед яких План співробітництва на 2017-2018 роки і пропозиції щодо спільних спеціальних заходів на наступний рік і організації пропуску через державний кордон громадян України для збору дикоросів.

По завершенню зустрічі Василь Серватюк і Ігор Буткевич підписали протокол робочої зустрічі заступників Головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь.

 

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