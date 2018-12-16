Представители оппозиции ставят палатки на улицах Тбилиси

Граждане собирается опротестовать события, развернувшиеся в Велисцихе, где произошла стычка противников нового президента Грузии с полицией. Как заявил член "Единого национального движения" Леван Хебеишвили, участники протестной акции сегодня не разойдутся.

"Сегодня мы никуда не собираемся уходить. Собираемся остаться здесь с нашими друзьями. У нас несколько десятков палаток, которые мы поставим здесь, и мы продолжим протест. Призываем население ответить вору Иванишвили (Бидзина Иванишвили - миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.), который назначил нам президентом Саломе Зурабишвили. Сейчас не время сидеть дома, поэтому мы ждем наших сограждан здесь", - заявил Леван Хабеишвили.

Как сообщал УНН, 16 декабря Саломе Зурабишвили присягу, официально вступив в должность президента Грузии