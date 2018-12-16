Представники опозиції ставлять намети на вулицях Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На проспекті Руставелі в столиці Грузії Тбілісі ставлять намети. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Грузія онлайн.
Громадяни збирається опротестувати події, що розгорнулися в Велісціхе, де відбулася сутичка противників нового президента Грузії з поліцією. Як заявив член “Єдиного національного руху” Леван Хебеішвілі, учасники протестної акції сьогодні не розійдуться.
“Сьогодні ми нікуди не збираємося йти. Збираємося залишитися тут з нашими друзями. У нас кілька десятків наметів, які ми поставимо тут, і ми продовжимо протест. Закликаємо населення дати відповідь злодієві Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі — мільярдер і засновник правлячої партії „Грузинська мрія“ — ред.), який призначив нам президентом Саломе Зурабішвілі. Зараз не час сидіти вдома, тому ми чекаємо наших співгромадян тут ”, - заявив Леван Хабеішвілі.
Як повідомляв УНН, 16 грудня Саломе Зурабішвілі склала присягу, офіційно вступивши на посаду президента Грузії