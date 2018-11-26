Представитель Мэй: Brexit не помешает Британии заключить торговое соглашение с США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Условия утвержденного на саммите ЕС соглашения о Brexit не помешают Великобритании заключить новое торговое соглашение с США. Об этом заявил в понедельник вечером агентству Reuters официальный представитель премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй, информирует УНН.
“В политической декларации, которая была согласована с ЕС, очень четко оговаривается тот факт, что мы сможем проводить независимую торговую политику, так что Соединенное Королевство сможет заключать торговые соглашения с другими странами по всему миру, в том числе и с США, — заявили в премьерской канцелярии. — Мы уже закладываем основы для заключения амбициозного соглашения с США с помощью совместных рабочих групп, которые встречались уже пять раз”.
Заявление представителя Мэй последовало после того, как президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства.
Напоминаем, позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится. Об этом заявила в субботу корреспонденту телеканала Sky News премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй, прибыв в Брюссель накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.