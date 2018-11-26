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Представник Мей: Brexit не завадить Британії укласти торговельну угоду з США

Представник Мей: Brexit не завадить Британії укласти торговельну угоду з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Умови затвердженого на саміті ЄС угоди про Brexit не завадять Великій Британії укласти нову торговельну угоду з США. Про це заявив в понеділок увечері агентству Reuters офіційний представник прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей, інформує УНН.

“У політичній декларації, яка була узгоджена з ЄС, дуже чітко обумовлюється той факт, що ми зможемо проводити незалежну торговельну політику, так що Сполучене Королівство зможе укладати торговельні угоди з іншими країнами по всьому світу, в тому числі і з США, — заявили в прем’єрської канцелярії. — Ми вже закладаємо основи для укладання амбіційної угоди з США за допомогою спільних робочих груп, які зустрічалися вже п’ять разів”.

Заява представника Мей послідувала після того, як президент США Дональд Трамп сказав журналістам в Білому домі, що угода між Лондоном і Брюсселем може стати перешкодою для подальшої торгівлі США і Сполученого Королівства.

Нагадуємо, позиція Великої Британії з питання про суверенітет Сполученого Королівства над Гібралтаром не змінювалася і не зміниться. Про це заявила в суботу кореспондентові телеканалу Sky News прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, прибувши в Брюссель напередодні екстреного саміту глав держав і урядів ЄС.

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