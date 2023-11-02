Представитель ХАМАС заявил, что группировка будет атаковать Израиль пока не уничтожит
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Официальный представитель ХАМАС Гази Хамад сказал, что группировка планирует неоднократно повторить масштабное нападение, чтобы уничтожить Израиль. Об этом сообщили The Times of Israel, пишет УНН.
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«Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Нападение 7 октября — это лишь первый случай, и будет второй, третий, четвертый», — сказал Хамад.
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Представитель ХАМАС приветствует масштабное нападение, во время которого систематически убивали мирных жителей, говоря, что «будет второй, третий, четвертый».
Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его надо со всех "палестинских земель". Он также отметил, что само существование страны представляет опасность для арабской и исламской наций.
ХАМАС готов нести потери, т.к. по словам Хамада, они «гордятся, что жертвуют мучениками».
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