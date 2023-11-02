Представник ХАМАС заявив, що угруповування буде атакувати Ізраїль поки не знищить
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Офіційний представник ХАМАС Газі Хамад сказав, що угруповання планує неодноразово повторити масштабний напад, щоб знищити Ізраїль. Про це повідомили The Times of Israel, пише УНН.
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«Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. Напад 7 жовтня — це лише перший випадок, і буде другий, третій, четвертий», — сказав Хамад.
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Представник ХАМАС вітає масштабний напад, під час якого систематично вбивали мирних жителів, кажучи, що «буде другий, третій, четвертий».
Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба з усіх "палестинських земель". Він також зазначив, що саме існування країни становить небезпеку для арабської та ісламської націй.
ХАМАС готовий зазнавати втрат, бо за словами Хамада, вони «пишаються, що жертвують мучениками».
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