Представитель "Карпат" признан лучшим футболистом мая в УПЛ

В борьбе за звание лучшего футболиста Мякушко опередил Арни Вилхьялмссона, Александра Зубкова, Жуниора Мораеса, Виктора Цыганкова, Дентиньо, Матара и Карлоса Где Пену.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Волынь" в противостоянии с "Карпатами" не смогла получить путевку в УПЛ



В итоге в активе игрока "львов" 41 процент полученных голосов. На четыре процента отстал Вилхьялмссон из "Черноморца", а тройку замкнул Цыганков (10 процентов).



Заметим, в рамках завершившегося сезона Мякушко сыграл за "Карпаты" в 35 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.