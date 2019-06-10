Представитель "Карпат" признан лучшим футболистом мая в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем на звание лучшего игрока мая месяца стал полузащитник "Карпат" Сергей Мякушко, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
В борьбе за звание лучшего футболиста Мякушко опередил Арни Вилхьялмссона, Александра Зубкова, Жуниора Мораеса, Виктора Цыганкова, Дентиньо, Матара и Карлоса Где Пену.
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В итоге в активе игрока "львов" 41 процент полученных голосов. На четыре процента отстал Вилхьялмссон из "Черноморца", а тройку замкнул Цыганков (10 процентов).
Заметим, в рамках завершившегося сезона Мякушко сыграл за "Карпаты" в 35 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.