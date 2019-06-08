"Волинь" у протистоянні з "Карпатами" не змогла одержати путівку в УПЛ

У перші п’ятнадцять хвилин матчу “Волинь” хоч і протидіяла “карпатівцям” та особливо гострих моментів не створювала. Чого не скажеш про другу половину тайму. Спершу атаку господарів непогано завершив Бартуловіч, низом пробивши по воротах — Кучинський прибрав м’яча до рук. А потім грубо помилився в своєму штрафному Федецький, залишивши “круглого” Кожанову, що призвело до перестрілки у володіннях Кучинського. Денис прострілив на Волошиновича, у якого не вийшов удар метрів з п’яти, м’яч зрикошетив від ноги Кожанова та прокотився поруч зі стійкою.

Команди не збавляли атакувального темпу та нерідко грубо порушували правила. Так невдовзі Понде заробив право на виконання штрафного удару в 30-ти метрах від воріт Неділька. Мякушку удар зі стандарту не вдався — м’яч пролетів поруч зі штангою. За п’ять хвилин Понде знову збили поблизу карної зони лучан — ще один небезпечний стандарт для “Карпат”. Цього разу його виконав Кльоц, ідеальним ударом відправивши “круглого” у ворота Неділька.

Та піти на перерву за переваги “зелено-білим” не вдалось — через п’ять хвилин волиняни зрівняли рахунок. Цюпа з лівого флангу навісив у штрафний, де “карпатівці” не вслідкували за Кожановим, який головою спокійно пробив у нижній кут воріт — 1:1.

По перерві “Волинь” стала діяти агресивніше та мала кілька небезпечних нагод. Спершу небезпеку в штрафному “Карпат” створив Волошинович, згодом Климець опинився біля володінь “зелено-білих”, але пробив повз дальній кут. А невдовзі Хагназарі метрів з десяти відправив м’яч вище воріт. Та після цього пристрасті біля воріт львів’ян не вщухли. Цього разу по м’ячеві приклався Бартуловіч, та Кучинський відправив “круглого” на кутовий. Після навісу з позначки Болденков головою розстрілював ворота, але неймовірним чином Кучинський відбив м’яча.

Після цього Мякушко швидко вибіг у контратаку, однак досить швидко опинився на газоні, через грубий підкат Сімініна. Максим Козиряцький покарав капітана лучан прямою червоною карткою. А за десять хвилин до завершення матчу “Волинь” заробила пенальті у власні ворота — Болденков порушив правила проти Кльоца. Вирок арбітра впевнено виконав Понде — 2:1. А вже у додатковий час Денис Мірошніченко встановив остаточний рахунок матчу, зблизька розстрілявши ворота Неділька — 3:1.

Зауважимо, що “Карпати” зберегли прописку в еліті українського футболу, а “Волинь” у майбутньому сезоні продовжить виступи в Першій лізі України.