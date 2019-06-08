"Волинь" у протистоянні з "Карпатами" не змогла одержати путівку в УПЛ

ukru
17:51 • 29075 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 65951 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 71219 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 71698 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 57702 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 91337 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148210 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166469 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153892 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 238496 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
58 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 58999 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 69107 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 72177 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 64501 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 43121 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155720 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 238501 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203369 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188536 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 32360 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 32261 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 58999 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 35529 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72090 перегляди
Актуальне
"Волинь" у протистоянні з "Карпатами" не змогла одержати путівку в УПЛ

"Волинь" у протистоянні з "Карпатами" не змогла одержати путівку в УПЛ

Київ • УНН

 • 12852 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У матчі плей-оф у відповідь у боротьбі за путівку в еліту українського футболу на стадіоні "Авангард" в Луцьку зустрілись "Волинь" та "Карпати", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

У перші п’ятнадцять хвилин матчу “Волинь” хоч і протидіяла “карпатівцям” та особливо гострих моментів не створювала. Чого не скажеш про другу половину тайму. Спершу атаку господарів непогано завершив Бартуловіч, низом пробивши по воротах — Кучинський прибрав м’яча до рук. А потім грубо помилився в своєму штрафному Федецький, залишивши “круглого” Кожанову, що призвело до перестрілки у володіннях Кучинського. Денис прострілив на Волошиновича, у якого не вийшов удар метрів з п’яти, м’яч зрикошетив від ноги Кожанова та прокотився поруч зі стійкою.

Команди не збавляли атакувального темпу та нерідко грубо порушували правила. Так невдовзі Понде заробив право на виконання штрафного удару в 30-ти метрах від воріт Неділька. Мякушку удар зі стандарту не вдався — м’яч пролетів поруч зі штангою. За п’ять хвилин Понде знову збили поблизу карної зони лучан — ще один небезпечний стандарт для “Карпат”. Цього разу його виконав Кльоц, ідеальним ударом відправивши “круглого” у ворота Неділька.

Та піти на перерву за переваги “зелено-білим” не вдалось — через п’ять хвилин волиняни зрівняли рахунок. Цюпа з лівого флангу навісив у штрафний, де “карпатівці” не вслідкували за Кожановим, який головою спокійно пробив у нижній кут воріт — 1:1.

По перерві “Волинь” стала діяти агресивніше та мала кілька небезпечних нагод. Спершу небезпеку в штрафному “Карпат” створив Волошинович, згодом Климець опинився біля володінь “зелено-білих”, але пробив повз дальній кут. А невдовзі Хагназарі метрів з десяти відправив м’яч вище воріт. Та після цього пристрасті біля воріт львів’ян не вщухли. Цього разу по м’ячеві приклався Бартуловіч, та Кучинський відправив “круглого” на кутовий. Після навісу з позначки Болденков головою розстрілював ворота, але неймовірним чином Кучинський відбив м’яча.

Після цього Мякушко швидко вибіг у контратаку, однак досить швидко опинився на газоні, через грубий підкат Сімініна. Максим Козиряцький покарав капітана лучан прямою червоною карткою. А за десять хвилин до завершення матчу “Волинь” заробила пенальті у власні ворота — Болденков порушив правила проти Кльоца. Вирок арбітра впевнено виконав Понде — 2:1. А вже у додатковий час Денис Мірошніченко встановив остаточний рахунок матчу, зблизька розстрілявши ворота Неділька — 3:1.

Зауважимо, що “Карпати” зберегли прописку в еліті українського футболу, а “Волинь” у майбутньому сезоні продовжить виступи в Першій лізі України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96