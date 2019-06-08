"Волынь" в противостоянии с "Карпатами" не смогла получить путевку в УПЛ

В первые пятнадцать минут матча “Волынь” хоть и противодействовала “карпатовцам” и особенно острых моментов не создавала. Чего не скажешь о второй половине тайма. Сначала атаку хозяев неплохо завершил Бартулович, внизу пробив по воротам — Кучинский убрал мяч в руки. А потом грубо ошибся в своей штрафной Федецкий, оставив “круглого” Кожанова, что привело к перестрелке во владениях Кучинского. Денис прострелил на Волошиновича, у которого не получился удар метров с пяти, мяч срикошетил от ноги Кожанова и прокатился рядом со штангой.

Команды не сбавляли атакующего темпа и нередко грубо нарушали правила. Так вскоре Понд заработал право на выполнение штрафного удара в 30-ти метрах от ворот Недилько. Мякушу удар со стандарта не удался — мяч пролетел рядом со штангой. За пять минут Понд снова сбили вблизи штрафной зоны лучан — еще один опасный стандарт для “Карпат”. На этот раз его выполнил Кльоц, идеальным ударом отправив “круглого” в ворота Недилько.

И уйти на перерыв с преимуществом “зелено-белым” не удалось — через пять минут волыняне сравняли счет. Цюпа с левого фланга навесил в штрафную, где “львовяне” не уследили за Кожановым, который головой спокойно пробил в нижний угол ворот — 1:1.

После перерыва “Волынь” стала действовать агрессивнее и имела несколько опасных моментов. Сначала опасность в штрафной “Карпат” создал Волошинович, впоследствии Климец оказался у ворот “зелено-белых”, но пробил мимо дальнего угла. А вскоре Хагназари метров с десяти отправил мяч выше ворот. И после этого страсти у ворот львовян не утихли. На этот раз по мячу приложился Бартулович, и Кучинский отправил “круглого” на угловой. После навеса с отметки Болденков головой расстреливал ворота, но невероятным образом Кучинский отбил мяч.

После этого Мякушко быстро выбежал в контратаку, однако довольно быстро оказался на газоне, за грубый подкат Симинина. Максим Козыряцкий наказал капитана лучан прямой красной карточкой. А за десять минут до конца матча “Волынь” заработала пенальти в собственные ворота — Болденков нарушил правила против Клеца. Приговор арбитра уверенно выполнил Понд — 2:1. А уже в дополнительное время Денис Мирошниченко установил окончательный счет матча, вблизи расстреляв ворота Недилько — 3:1.

Заметим, что “Карпаты” сохранили прописку в элите украинского футбола, а “Волынь” в будущем сезоне продолжит выступления в Первой лиге Украины.