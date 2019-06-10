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Представник "Карпат" визнаний кращим футболістом травня в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем на звання кращого гравця травня місяця став півзахисник "Карпат" Сергій Мякушко, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Представник "Карпат" визнаний кращим футболістом травня в УПЛ

У боротьбі за звання кращого футболіста Мякушко випередив Арні Вілхьялмссона, Олександра Зубкова, Жуніора Мораеса, Віктора Циганкова, Дентіньо, Матара і Карлоса Де Пену.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Волинь" у протистоянні з "Карпатами" не змогла одержати путівку в УПЛ

У підсумку в активі гравця "левів" 41 відсоток одержаних голосів. На чотири відсотки відстав Вілхьялмссон з "Чорноморця", а трійку замкнув Циганков (10 відсотків).

Зауважимо, в рамках сезону, що завершився Мякушко зіграв за "Карпати" в 35 матчах у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 4 асисти.

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