Представитель Гуайдо: власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства в США

“Режим (президента Николаса) Мадуро намерен продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации”, — написал Веккьо.

Политик также отметил, что “ни один из венесуэльских активов, расположенных в США, не продается”.

Напомним, оппозиция Венесуэлы не планирует пока встречаться с представителями правительством страны.