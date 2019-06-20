Представник Гуайдо: влада Венесуели хотіла продати будівлю колишнього консульства в США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Адміністрація президента Венесуели Ніколаса Мадуро планувала продати будівлю колишнього консульства республіки, яка розташована у Нью-Йорку. Про це в середу повідомив представник лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо у своєму Twitter, передає УНН.
"Режим (президента Ніколаса) Мадуро намір продати будівлю консульства Венесуели в Нью-Йорку. Це одне із злочинних дій узурпатора, яке ми зупинили, щоб захистити активи нації", - написав Веккьо.
Політик також зазначив, що "жоден з венесуельських активів, розташованих в США, не продається".
Нагадаємо, опозиція Венесуели не планує наразі зустрічатися з представниками урядом країни.