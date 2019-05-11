Представитель "Динамо" стал игроком месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем в борьбе за звание лучший футболист апреля стал вингер "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в апреле: 23 тур - Виктор Цыганков ( "Динамо"), 24 тур - Виктор Цыганков ( "Динамо"), 25 тур - Денис Бойко ( "Динамо"), 26 тур - Артем Громов ( "Заря"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение апрельских туров и заслужили право принять участие в голосовании:
Артем Габелок ( "Ворскла"), Максим Дегтярев ( "Олимпик"), Виктор Коваленко ( "Шахтер"), Валерий Лучкевич ( "Александрия"), Андрей Пятов ( "Шахтер").
В итоге за триумфатора Цыганкова болельщики отдали 31 процент голосов. На 11 процентов меньше в Габелок, тройку лучших замкнул Лучкевич (18 процентов).
Напомним, что в декабре прошлого года Цыганков оформил хет-трик.