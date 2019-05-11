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Представник "Динамо" став гравцем місяця в УПЛ

Представник "Динамо" став гравцем місяця в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у боротьбі за звання кращий футболіст квітня став вінгер "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

У голосуванні брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (у квітні: 23 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 24 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 25 тур — Денис Бойко (“Динамо”), 26 тур — Артем Громов (“Зоря”), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні:

Артем Габелок (“Ворскла”), Максим Дегтярьов (“Олімпік”), Віктор Коваленко (“Шахтар”), Валерій Лучкевич (“Олександрія”), Андрій Пятов (“Шахтар”).

У підсумку за тріумфатора Циганкова уболівальники віддали 31 відсоток голосів. На 11 відсотків менше у Габелока, трійку кращих замкнув Лучкевич (18 відсотків).

Нагадаємо, що в грудні минулого року Циганков оформив хет-трик.

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