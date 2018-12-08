Хет-трик Циганкова приніс "Динамо" перемогу над "Карпатами"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Львові відбулося протистояння УПЛ за участі господарів "Карпат" та київського "Динамо", передає кореспондент УНН.
Два невикористані моменти у виконанні футболістів "Карпат" Карраскаля і Мякушка супроводжувалися голом у виконанні "біло-синіх". Бойко вибив м'яч з воріт і Федецький порушив правила на польовому гравці киян. Напрочуд дальній штрафний виконав Циганков. М'яч від поперечини влетів у сітку.
Закид Шапаренка у штрафну призвів до швидкого голу Циганкова по перерві. Вже у компенсований час Циганков встиг оформити хет-трик, а до цього ще відзначився Шапаренко – 0:4.
Додамо, з 38 очками "Динамо" наразі піднялося на другий рядок, але "Олександрія" може змістити киян, маючи гру в запасі.
Нагадаємо, екс-футболіста "Динамо" визнали найкращим гравцем чемпіонату Бразилії.