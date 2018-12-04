Екс-футболіста "Динамо" визнали найкращим гравцем чемпіонату Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Бразилії за підсумками минулого чемпіонату були вручені традиційні нагороди кращим гравцям, інформує УНН з посиланням на ESPN.
26-річного півзахисника Дуду було обрано найкращим представником чемпіонату. Йому вручили приз “Бола де Ору” — “Золотий м’яч” кращому футболістові року в Бразилії.
Також Дуду, який у складі “Палмейраса” став двократним чемпіоном Бразилії, потрапив до символічної збірної кращих гравців чемпіонату.
Примітно, що найкращим тренером року в країні оголошено керманича “Палмейраса” Феліпе Сколарі.
Зауважимо, що у період з 2012 по 2014-й Дуду виступав за київське “Динамо”. У складі “біло-синіх” він зіграв всього 32 матчі, забивши в них 4 м’ячі.