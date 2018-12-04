Экс-футболиста "Динамо" признали лучшим игроком чемпионата Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Бразилии по итогам прошлого чемпионата были вручены традиционные награды лучшим игрокам, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
26-летнего полузащитника Дуду был избран лучшим представителем чемпионата. Ему вручили приз “Бола де Ору” — “Золотой мяч” лучшему футболисту года в Бразилии.
Также Дуду, который в составе “Палмейраса” стал двукратным чемпионом Бразилии, попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата.
Примечательно, что лучшим тренером года в стране объявлено тренера “Палмейраса” Фелипе Сколари.
Заметим, что в период с 2012 по 2014-й Дуду выступал за киевское “Динамо”. В составе “бело-синих” он сыграл всего 32 матча, забив в них 4 мяча.