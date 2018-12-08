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Хет-трик Цыганкова принес "Динамо" победу над "Карпатами"

Киев • УНН

 • 10737 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львове состоялось противостояние УПЛ с участием хозяев "Карпат" и киевского "Динамо", передает корреспондент УНН.

Хет-трик Цыганкова принес "Динамо" победу над "Карпатами"

Два неиспользованные моменты в исполнении футболистов "Карпат" Карраскаля и Мякушка сопровождались голом в исполнении "бело-синих". Бойко выбил мяч из ворот и Федецкий нарушил правила на полевом игроке киевлян. Удивительно дальний штрафной выполнил Цыганков. Мяч от перекладины влетел в сетку.

Бросок Шапаренко в штрафную привел к быстрому голу Цыганкова после перерыва. Уже в компенсированное время Цыганков успел оформить хет-трик, а до этого еще отличился Шапаренко - 0:4.

Добавим, с 38 очками "Динамо" пока поднялось на вторую строчку, но "Александрия" может сместить киевлян, имея игру в запасе.

Напомним, экс-футболиста "Динамо" признали лучшим игроком чемпионата Бразилии.

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