Представитель ГФС рассказал, когда нардепы будут голосовать за "налоговые" законопроекты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября УНН. Законопроект по автоматическому возмещению налога на добавленную стоимость еще дорабатывается в комитетах. Об этом в эфире "5 канала" заявил уполномоченный по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка, передает УНН.
"На последнем заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики было принято решение еще по работать над законопроектом по автоматическому возмещению налога на добавленную стоимость. То есть фактически на декабрьские пленарные недели парламента переносится голосование по по бюджету, так и по налогам. Как мы видим, и решение комитета, и повестка дня Верховной Рады говорят о том, что действительно сценарий того, что решения будут приниматься в декабре является рациональным ", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Украине вводится электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который будет администрировать Министерство финансов .