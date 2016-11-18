Представник ДФС розповів, коли нардепи голосуватимуть за "податкові" законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада УНН. Законопроект щодо автоматичного відшкодування податку на додану вартість ще допрацьовується у комітетах. Про це в ефірі “5 каналу” заявив уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України Тарас Качка, передає УНН.
“На останньому засіданні Комітету з питань податкової і митної політики було прийняте рішення ще по працювати над законопроектом щодо автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Тобто фактично на грудневі пленарні тижні парламенту переноситься голосування як і щодо бюджету, так і щодо податків. Як ми бачимо, і рішення комітету, і порядок денний Верховної Ради говорить про те, що справді сценарій того, що рішення будуть прийматися в грудні є раціональним”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, в Україні запроваджується електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість, який адмініструватиме Міністерство фінансів.