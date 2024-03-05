Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призвало международное сообщество осудить преследование российскими властями религиозных деятелей мусульманского сообщества в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба представительства, пишет УНН.

Представительство осуждает незаконные обыски и задержания активистов, и требует немедленного прекращения преследования религиозных деятелей мусульманского сообщества. Призываем международное сообщество отреагировать и осудить системные преследования мусульман в оккупированном Крыму. Оккупантам не место на украинском полуострове - только деоккупация Крыма сможет остановить нарушения прав человека и преследования наших граждан, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 5 марта на рассвете в оккупированном Бахчисарае и Джанкойском районе оккупанты провели незаконные обыски в домах крымских татар.

В Бахчисарае сотрудники оккупационных силовых структур ворвались в дома активистов Крымской Солидарности: Рустема Османова, Азиза Азизова, Мемета Люманова, Мустафы Абдурманова; в Джанкойском районе в дома религиозных деятелей: бывшего имама Ремзи Куртнезирова, имама Ваита Мустафаева, Али Мамутова, Арсена Кашки, Энвера Халилаева, Наримана Аметова.

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