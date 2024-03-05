Представництво президента в АРК відреагувало на нові обшуки в окупованому Криму
Київ • УНН
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило незаконні обшуки та затримання мусульманських активістів і релігійних діячів російською владою в окупованому Криму та закликало міжнародну спільноту відреагувати на них.
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало міжнародне співтовариство засудити переслідування російською владою релігійних діячів мусульманської спільноти у Криму. Про це повідомила пресслужба представництва, пише УНН.
Представництво засуджує незаконні обшуки та затримання активістів, і вимагає негайного припинення переслідування релігійних діячів мусульманської спільноти. Закликаємо міжнародне товариство відреагувати та засудити системні переслідування мусульман в окупованому Криму. Окупантам не місце на українському півострові — лише деокупація Криму зможе зупинити порушення прав людини та переслідування наших громадян,
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Зазначається, що 5 березня на світанку в окупованому Бахчисараї та Джанкойському районі окупанти провели незаконні обшуки в будинках кримських татар.
В Бахчисараї працівники окупаційних силових структур вдерлись до будинків активістів Кримської Солідарності: Рустема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафи Абдурманова; в Джанкойському районі до будинків релігійних діячів: колишнього імама Ремзі Куртнезірова, імама Ваіта Мустафаєва, Алі Мамутова, Арсена Кашки, Енвера Халілаєва, Нарімана Аметова.
російська делегація не прийшла на засідання Міжнародного суду ООН за позовом України - Чубаров31.01.24, 17:17 • 22637 переглядiв