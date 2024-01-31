російська делегація не прийшла на засідання Міжнародного суду ООН за позовом України - Чубаров
Київ • УНН
російська делегація не прийшла на засідання Міжнародного суду ООН у Гаазі, де мають оголосити рішення щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.
російська делегація не прийшла на засідання Міжнародного суду ООН у Гаазі, де мають оголосити рішення України проти рф. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
Деталі
Судді зайшли до залу о 15.04. Засідання розпочалося. Делегація російських варварів відсутня... Здається, це непоганий сигнал щодо рішення
Доповнення
Як повідомлялося, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 31 січня Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.