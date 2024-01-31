российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров

российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение Украины против рф. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Детали

Судьи зашли в зал в 15.04. Заседание началось. Делегация российских варваров отсутствует... Кажется, это неплохой сигнал о решении - заявил Чубаров.

Дополнение

Как сообщалось, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 31 января Международный суд ООН объявит свое решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.