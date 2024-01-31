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российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров

российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 15:17  •  4249 просмотра

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российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение Украины против рф. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Детали 

Судьи зашли в зал в 15.04. Заседание началось. Делегация российских варваров отсутствует... Кажется, это неплохой сигнал о решении

- заявил Чубаров. 

Дополнение

Как сообщалось, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 31 января Международный суд ООН объявит свое решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
російська делегація не прийшла на засідання Міжнародного суду ООН за позовом України - Чубаров
Chubarov: Russian delegation did not come to the meeting of the International Court of Justice on Ukraine's claim
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