Представили официальный трейлер фильма "Домой" Наримана Алиева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представили официальный трейлер драмы “Домой” Наримана Алиева, передает УНН со ссылкой на YouTube-канал Arthouse Traffic.
Сегодня появился официальный трейлер драмы Наримана Алиева “Домой”, которая была выбрана украинским оскаровский комитет в качестве национального претендента на премию “Оскар” за лучший международный полнометражный фильм.
“У крымского татарина Мустафы умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям”, — говорится в описании к трейлеру.
Напомним, украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев получил статус академика Европейской киноакадемии.