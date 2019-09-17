Представили официальный трейлер фильма "Домой" Наримана Алиева

Сегодня появился официальный трейлер драмы Наримана Алиева “Домой”, которая была выбрана украинским оскаровский комитет в качестве национального претендента на премию “Оскар” за лучший международный полнометражный фильм.

“У крымского татарина Мустафы умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям”, — говорится в описании к трейлеру.

Напомним, украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев получил статус академика Европейской киноакадемии.