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Представили офіційний трейлер стрічки "Додому" Нарімана Алієва

Представили офіційний трейлер стрічки "Додому" Нарімана Алієва

Київ • УНН

 • 18059 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Представили офіційний трейлер драми "Додому" Нарімана Алієва, передає УНН із посиланням на YouTube-канал Arthouse Traffic.

Сьогодні зявився офіційний трейлер драми Нарімана Алієва “Додому”, яка була обрана українським оскарівським комітетом у якості національного претендента на премію “Оскар” за найкращий міжнародний повнометражний фільм.

“У кримського татарина Мустафи помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями”, — йдеться в описі до трейлера.

Нагадаємо, український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв отримав статус академіка Європейської кіноакадемії.

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