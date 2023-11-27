Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Будапешт на консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по подготовке грядущего саммита ЕС, где ожидаются важные решения по Украине. Об этом он сам сообщил в понедельник в соцсети X, передает УНН.

Мишель в ожидании переговоров подчеркнул силу единства ЕС.

В Будапеште для консультаций по подготовке Европейского совета с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Единство ЕС требует постоянных усилий, и это наша главная сила - написал глава Евросовета.

Напомним

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

В Европейском Союзе 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии в размере 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопрос Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.