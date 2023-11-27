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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 09:39  •  4102 просмотра

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель находится в Будапеште, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подготовку к саммиту ЕС, на фоне угроз Орбана заблокировать важные решения ЕС по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Будапешт на консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по подготовке грядущего саммита ЕС, где ожидаются важные решения по Украине. Об этом он сам сообщил в понедельник в соцсети X, передает УНН.

Мишель в ожидании переговоров подчеркнул силу единства ЕС.

В Будапеште для консультаций по подготовке Европейского совета с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Единство ЕС требует постоянных усилий, и это наша главная сила

- написал глава Евросовета.

Напомним

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

В Европейском Союзе 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии в размере 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопрос Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Голова Євроради Мішель приїхав до Орбана перед самітом ЄС після вимог Будапешта щодо України
European Council President Michel visits Orban before EU summit after Budapest's demands on Ukraine
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