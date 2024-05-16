Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал союзников не медлить с военной поддержкой Украины. Об этом он сказал на заседании Военного комитета Альянса в четверг, отметив, что Украина продемонстрировала миру, что она способна достигать беспрецедентных успехов на поле боя, и повторив слова Генсека, что для Украины еще не поздно победить, пишет УНН.

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"Сегодня 813-й (!) день, как россия считала, 3-дневной войны. Украина продемонстрировала миру, что она способна достигать беспрецедентных успехов на поле боя. Нет ничего, что они не могли бы сделать. Все, что им нужно... это наша помощь, - указал Бауэр. - К счастью, помощь уже в пути. И это не может быть более своевременным. Потому что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами. Оно измеряется человеческими жизнями".

"В союзных государствах неделя есть неделя. В Украине неделя - мать... отец... ребенок... друг... любимый... потерянный навсегда", - подчеркнул Бауэр.

Он подчеркнул, что "Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день". "И, как вы, господин Генеральный секретарь, справедливо заявили: для Украины еще не поздно победить. Свобода Украины не может, не должна и не умрет. А члены Альянса, если они столкнутся с выбором между достижением целей по способности НАТО или поддержкой Украины... должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. Жизни потеряные - потеряны навсегда", - подытожил Бауэр.

Он заявил также, что на сегодня было запланировано проведение с украинским военным руководством в новом формате Совета Украина-НАТО по защищенной линии связи, где союзников проинформируют о текущей ситуации в Украине. И стороны вместе обсудят "нашу дальнейшую поддержку Украины в этой монументальной борьбе".

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