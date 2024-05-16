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Голова Військового комітету НАТО: Україна показала здатність досягати безпрецедентних успіхів на полі бою, союзники не повинні зволікати з підтримкою

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала здатність досягати безпрецедентних успіхів на полі бою, союзники не повинні зволікати з підтримкою

Київ • УНН

 • 18266 перегляди

Україна продемонструвала здатність досягати безпрецедентних успіхів на полі бою, і союзники по НАТО не повинні зволікати з військовою підтримкою, щоб допомогти Україні.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав союзників не зволікати з військовою підтримкою України. Про це він сказав на засіданні Військового комітету Альянсу у четвер, зазначивши, що Україна продемонструвала світові, що вона здатна досягати безпрецедентних успіхів на полі бою, і повторивши слова Генсека, що для України ще не пізно перемогти, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні 813-й (!) день, як росія вважала, 3-денної війни. Україна продемонструвала світові, що вона здатна досягати безпрецедентних успіхів на полі бою. Немає нічого, що вони не могли б зробити. Усе, що їм потрібно… це наша допомога, - вказав Бауер. - На щастя, допомога уже в дорозі. І це не може бути більш своєчасним. Бо час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями".

"У союзних державах тиждень є тиждень. В Україні тиждень – мати… батько… дитина…друг… коханий… втрачений назавжди", - підкреслив Бауер.

Він наголосив, що "Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня". "І, як ви, пане Генеральний секретар, справедливо заявили: для України ще не пізно перемогти. Свобода України не може, не мусить і не вмере. А члени Альянсу, якщо вони зіткнуться з вибором між досягненням цілей щодо спроможності НАТО чи підтримкою України... повинні підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. Життя втрачені - втрачені назавжди", - підсумував Бауер.

Він заявив також, що на сьогодні було заплановано проведення з українським військовим керівництвом у новому форматі Ради Україна-НАТО по захищеній лінії зв’язку, де союзників проінформують про поточну ситуацію в Україні. І сторони разом обговорять "нашу подальшу підтримку України в цій монументальній боротьбі".

Генсек НАТО у Києві надіслав меседж: "Більше підтримки вже у дорозі"29.04.24, 15:27 • 22124 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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