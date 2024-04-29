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Генсек НАТО у Києві надіслав меседж: "Більше підтримки вже у дорозі"

Генсек НАТО у Києві надіслав меседж: "Більше підтримки вже у дорозі"

Київ • УНН

 • 22124 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським, запевнивши, що підтримка України зростатиме, і підтвердивши зобов'язання НАТО поставити Україну на незворотний шлях до вступу в Альянс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав меседж, перебуваючи з візитом у Києві, вказавши, що "більше підтримки вже у дорозі", пише УНН.

Важливо знову відвідати Київ і зустрітися з президентом Зеленським. Ситуація складна, але ще не пізно для України переважити – і більше підтримки у дорозі. НАТО також активізується для довгострокової перспективи, переводячи Україну на незворотній шлях до Альянсу

- написав Столтенберг у X.

Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським29.04.24, 15:13 • 20195 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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