Генсек НАТО у Києві надіслав меседж: "Більше підтримки вже у дорозі"
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським, запевнивши, що підтримка України зростатиме, і підтвердивши зобов'язання НАТО поставити Україну на незворотний шлях до вступу в Альянс.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав меседж, перебуваючи з візитом у Києві, вказавши, що "більше підтримки вже у дорозі", пише УНН.
Важливо знову відвідати Київ і зустрітися з президентом Зеленським. Ситуація складна, але ще не пізно для України переважити – і більше підтримки у дорозі. НАТО також активізується для довгострокової перспективи, переводячи Україну на незворотній шлях до Альянсу
Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським29.04.24, 15:13 • 20195 переглядiв