Генсек НАТО у Києві надіслав меседж: "Більше підтримки вже у дорозі"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав меседж, перебуваючи з візитом у Києві, вказавши, що "більше підтримки вже у дорозі", пише УНН.

Важливо знову відвідати Київ і зустрітися з президентом Зеленським. Ситуація складна, але ще не пізно для України переважити – і більше підтримки у дорозі. НАТО також активізується для довгострокової перспективи, переводячи Україну на незворотній шлях до Альянсу - написав Столтенберг у X.

Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся із Зеленським