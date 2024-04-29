Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил месседж, находясь с визитом в Киеве, указав, что "больше поддержки уже в пути", пишет УНН.

Важно еще раз посетить Киев и встретиться с президентом Зеленским. Ситуация сложная, но Украине еще не поздно одержать победу - и поддержка уже в пути. НАТО также активизирует свою деятельность в долгосрочной перспективе, ставя Украину на необратимый путь в Альянс. - написал Столтенберг в X.

Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, встретился с Зеленским