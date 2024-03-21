Председатель военного комитета НАТО Бауэр: "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей"

Война россии никогда не была связана с реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. россия напала на Украину из-за того, что президент владимир путин боится демократии. Однако армия рф не достигла ни одной из своих стратегических целей. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр на 16-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

Во время своего выступления он отметил, что этот визит военной делегации НАТО- первый после широкомасштабного вторжения. Он свидетельствует о том, что НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо.

Вместе мы делаем все возможное, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО.

Адмирал подчеркнул, что война россии против Украины никогда не была связана с реальной угрозой безопасности, которая исходит от Украины или НАТО. По его словам, война связана с тем, что "президент путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле: демократии."

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Он также добавил, что ни одна российская пропаганда не сможет скрыть правду о том, что "президент путин не достиг ни одной из своих стратегических целей".

"Российские войска не имеют ни малейшего представления о том, за что они сражаются...", - указал Бауэр.

Зато Украина воюет "за саму цивилизацию".

"Украинский народ и украинские вооруженные силы делают это так, как мы еще никогда не видели. Вы в корне изменили многие аспекты современной войны", - резюмировал Бауэр.

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