Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине, чтобы спасти жизни, защитить свободу и победить российский террор, передает УНН.

"Этой ночью, когда люди спали, Киев был обстрелян российскими ракетами. Было сбито более 30 ракет, а в результате падения обломков ранены более десятка человек. Я призываю Конгресс США разблокировать помощь Украине, чтобы спасти жизни, защитить свободу и победить российский террор", - написал Кулеба в Х.

"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

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Кулеба заявлял ранее, что блокирование Конгрессом США пакета помощи Украине, призванного противостоять российской войне, "шокирует".

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что предоставление будущей помощи Украине от США зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозов.