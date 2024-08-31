Председатель Киевской ОВА присоединился к областному забегу в память об украинских Героях

В Белогородке, Киевской области, 400 участников приняли участие в забеге «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины». Вместе с ними преодолел дистанцию в 2 км председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Киевской ОВА.

Детали

В Белогородке, Киевской области состоялось спортивное мероприятие в память об украинских Героях.

Вместе с более 400 участниками забега «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины», начальник КОВА Руслан Кравченко преодолел дистанцию в 2 км.

Бег за каждого Героя и Героиню, прежде всего из наших подопечных бригад - 72 ОМБР им. Черных Запорожцев и 114-й бригады ТРО. Благодарен вам за жизнь, за независимую Украину, которая есть и будет, за возможность восстанавливать и развивать Киевскую область. Такие забеги сегодня состоялись в большинстве районов и громад области. Каждый шаг - благодарность! Независимость и мир - результат огромных усилий и жертвенности. Помните о наших Героях! - сказал начальник КОВА.

К спортивному мероприятию также присоединились работники КОВА, главы районов, представители громад Киевщины, жители области.

Патриотический забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины» посвященный Дню памяти Защитников Украины. Проводится ежегодно с 2018 года. Его основал отец погибшего Героя российско-украинской войны, «киборга» Алексея Дурмасенко.

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