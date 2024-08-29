Программа "Державотворець": Кравченко пригласил в ОВА более 40 юношей и девушек, которые хотят стать служащими
Киев • УНН
Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с более 40 участниками программы «Державотворець». Он пригласил молодых людей, которые хотят стать госслужащими, на работу в Киевскую областную военную администрацию.
Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с более 40 юношами и девушками, участниками программы "Державотворець", которые хотят работать на страну. Он пригласил их в Киевскую областную военную администрацию. Об этом Кравченко сообщил в Faсebook, передает УНН.
Нет ничего невозможного. Это принцип, которым руководствуюсь по жизни. Им поделился с участниками программы "Державотворець", с которыми встретился сегодня. Это более 40 юношей и девушек, которые видят себя государственными служащими и публичными лидерами
По его словам, участники программы хотят не только пройти стажировку в органах государственной власти, а и действительно работать на страну.
Сразу же пригласил их в КОВА. Потому что кадры нам нужны. Тем более молодые, амбициозные, креативные и с прогрессивными идеями. И, что не менее важно, со своим видением реформ. Потому что интересовались всем: от помощи защитникам до восстановления Киевщины, от формирования бюджета до пространственного развития, от реализации конкретных программ поддержки ВПЛ до восстановления школ и садиков
Кравченко рассказал, что занимал различные должности. Поэтому знает, что все навыки и опыт приходят с годами, через ошибки и препятствия. Главное - иметь цель и двигаться к ней.
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