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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть кем гордиться: Кравченко вручил награды юным гениям Киевщины, которые стали победителями конкурсов и олимпиад

Есть кем гордиться: Кравченко вручил награды юным гениям Киевщины, которые стали победителями конкурсов и олимпиад

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 16:22  •  924 просмотра

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Руслан Кравченко вручил награды 57 ученикам-победителям международных и всеукраинских конкурсов МАН. Среди изобретений - технология управления БПЛА, бионические протезы и нейротренажер.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко вручил награды 57 ученикам-победителям международных и самых масштабных всеукраинских конкурсов в системе Малой академии наук Украины, передает УНН.

"Дети Киевщины не просто мечтают о лучшем будущем - они активно его создают! От простых идей до сложных технологий - наши юноши и девушки находят решения, которые меняют мир к лучшему. Их творчество и смекалка поражают! Сегодня познакомился с 57 юношами и девушками - учениками учебных заведений области. Вместе они получили 64 победы в международных и самых масштабных всеукраинских конкурсах в системе Малой академии наук Украины", - написал на своей странице в Facebook Кравченко.

Он отметил, что гордится каждым невероятно, потому что наши дети даже в условиях войны способны придумывать невероятное.

Кравченко рассказал об изобретениях некоторых учеников.

Например, ученик Сквирского лицея Вадим Добровольский разработал информационную технологию управления высотой полета БПЛА после воздействия РЭБ противника на основе технологии ІОТ. А Андрей Гайдук из Белоцерковского лицея-гимназии является автором проекта по исследованию использования ЕMG датчиков (электромиографии) для управления бионическими протезами или искусственными конечностями, а также разработал модель для приближенного оценивания положения пальцев и сбора биологических сигналов. Ученица Бориспольского лицея Ирина Кориневская разработала нейротренажер, который позволяет развивать межполушарное взаимодействие и двуручную координацию. Воспитанница же Броварского лицея Дарья Черка впервые за историю конкурса как представитель Украины стала обладателем Гран-при в категории "Музыка" Международного конкурса экологических проектов "GENIUS Olympiad Global".

"Конечно, хочется рассказать обо всех 57 юных гениях! Потому что нам всем есть кем гордиться!" - добавил Кравченко.

Он вручил юношам и девушкам дипломы стипендиатов КОГА, медали, дипломы Министерства образования и науки Украины, благодарности и актуальные современные гаджеты.

Начальник Киевской ОВА поблагодарил гениев за победы, "потому что это Победа всей Украины".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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