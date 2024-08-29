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Програма "Державотворець": Кравченко запросив в ОВА понад 40 юнаків та дівчат, які хочуть стати службовцями

Київ • УНН

 • 11735 перегляди

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з понад 40 учасниками програми "Державотворець". Він запросив молодих людей, які хочуть стати держслужбовцями, на роботу до Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської ОВА  Руслан Кравченко зустрівся із понад 40 юнаками та дівчатами, учасниками програми "Державотворець", які хочуть працювати на країну.  Він запросив їх до Київської обласної військової адміністрації. Про це Кравченко повідомив у Faсebook, передає УНН.  

Немає нічого неможливого. Це принцип, яким керуюсь по життю. Ним поділився із учасниками програми "Державотворець", з якими зустрівся сьогодні. Це понад 40 юнаків та дівчат, які бачать себе державними службовцями та публічними лідерами

- розповів Кравченко.

За його словами, учасники програми  хочуть не лише пройти стажування в органах державної влади, а і дійсно працювати на країну.

Одразу ж запросив їх до КОВА. Бо кадри нам потрібні. Тим паче молоді, амбітні, креативні та з прогресивними ідеями. І, що не менш важливо, зі своїм баченням реформ. Бо цікавилися всім: від допомоги захисникам до відбудови Київщини, від формування бюджету до просторового розвитку, від реалізації конкретних програм підтримки ВПО до відновлення шкіл та садочків

- вказав начальник ОВА.

Кравченко розповів, що обіймав різні посади. Тому знає, що всі навички та досвід приходять з роками, через помилки та перешкоди. Головне – мати мету і рухатися до неї.

Є ким пишатися: Кравченко вручив нагороди юним геніям Київщини, які стали переможцями конкурсів та олімпіад21.08.24, 19:22 • 15697 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївщина

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