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Голова Київської ОВА долучився до обласного забігу в пам'ять про українських Героїв

Голова Київської ОВА долучився до обласного забігу в пам'ять про українських Героїв

Київ • УНН

 • 24107 перегляди

У Білогородці відбувся патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Голова Київської ОВА Руслан Кравченко разом з 400 учасниками подолав дистанцію у 2 км, вшановуючи пам'ять захисників.

У Білогородці, Київської області, 400 учасників прийняли участь в забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Разом з ними подолав дистанцію у 2 км голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Київської ОВА.

Деталі

У Білогородці, на Київщині відбувся спортивний захід в пам'ять про українських Героїв.

Разом з понад 400 учасниками забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", начальник КОВА Руслан Кравченко подолав дистанцію у 2 км.

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Біг за кожного Героя та Героїню, насамперед з наших підопічних бригад – 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців та 114-ї бригади ТРО. Вдячний вам за життя, за незалежну Україну, яка є і буде, за можливість відбудовувати та розвивати Київщину. Такі забіги сьогодні відбулися в більшості районів та громад області. Кожен крок – вдячність! Незалежність та мир – результат величезних зусиль і жертовності. Пам'ятаймо про наших Героїв!

– сказав начальник КОВА.
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До спортивного заходу також долучилися працівники КОВА, голови районів, представники громад Київщини, мешканці області.

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Патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" присвячений Дню пам’яті Захисників України. Проводиться щорічно з 2018 року. Його започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, "кіборга" Олексія Дурмасенка.

Програма "Державотворець": Кравченко запросив в ОВА понад 40 юнаків та дівчат, які хочуть стати службовцями29.08.24, 13:34 • 11735 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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