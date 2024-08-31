Голова Київської ОВА долучився до обласного забігу в пам'ять про українських Героїв
Київ • УНН
У Білогородці відбувся патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Голова Київської ОВА Руслан Кравченко разом з 400 учасниками подолав дистанцію у 2 км, вшановуючи пам'ять захисників.
У Білогородці, Київської області, 400 учасників прийняли участь в забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Разом з ними подолав дистанцію у 2 км голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Київської ОВА.
Деталі
У Білогородці, на Київщині відбувся спортивний захід в пам'ять про українських Героїв.
Разом з понад 400 учасниками забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", начальник КОВА Руслан Кравченко подолав дистанцію у 2 км.
Біг за кожного Героя та Героїню, насамперед з наших підопічних бригад – 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців та 114-ї бригади ТРО. Вдячний вам за життя, за незалежну Україну, яка є і буде, за можливість відбудовувати та розвивати Київщину. Такі забіги сьогодні відбулися в більшості районів та громад області. Кожен крок – вдячність! Незалежність та мир – результат величезних зусиль і жертовності. Пам'ятаймо про наших Героїв!
До спортивного заходу також долучилися працівники КОВА, голови районів, представники громад Київщини, мешканці області.
Патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" присвячений Дню пам’яті Захисників України. Проводиться щорічно з 2018 року. Його започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, "кіборга" Олексія Дурмасенка.
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